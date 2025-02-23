وزراء دفاع دول أوروبية يناقشون الأزمة الأوكرانية

يعقد وزراء دفاع عدة دول في أوروبا اجتماعا، غدا الاثنين، لتحديد رد منسق بشأن الملف الأوكراني وتعزيز أمن قارتهم، على ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن الاجتماع، الذي سيعقد بعد الظهر بمبادرة من إستونيا وفرنسا، سيضم أيضا وزراء دفاع ليتوانيا ولاتفيا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة.

بهذه المناسبة، سيكون الوزير الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تالين إلى جانب نظيره الإستوني هانو بيفكور بعد مشاركتهما في الاحتفال بالعيد الوطني الإستوني.

وينتشر نحو 350 جنديا فرنسيا في إستونيا ضمن كتيبة متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

واجتماع وزراء الدفاع، الذي يعقد بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة في أوكرانيا، يأتي على خلفية إعلان الإدارة الأميركية عن مفاوضات ثنائية بين واشنطن وموسكو لإنهاء النزاع.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظم، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس في مسعى لتحديد استجابة مشتركة.

وأعربت الدول المجتمعة عن الحاجة إلى "اتفاق سلام دائم قائم على ضمانات أمنية" لكييف، وعن "استعدادها" "لزيادة استثماراتها" في الدفاع، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية فرنسية في تقرير.