الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موسكو تعلن موعد اجتماع جديد بين روسيا وأميركا

علم روسيا والولايات المتحدة
23 فبراير 2025 18:56

أعلنت موسكو، اليوم الأحد، عقد اجتماع بين دبلوماسيين روس وأميركيين "نهاية الأسبوع" المقبل، وذلك بعد محادثات روسية-أميركية في السعودية في 18 فبراير الجاري.
تأتي هذه الاجتماعات عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس" الرسمية الروسية للأنباء "نحن منفتحون على الاتصالات مع الولايات المتحدة، وخصوصا بشأن القضايا المثيرة للجدل في علاقاتنا الثنائية. ننتظر تحقيق تقدم حقيقي في الاجتماع المقرر نهاية الأسبوع المقبل".
وأوضح أن هذا الاجتماع سيعقد "على مستوى رؤساء الدوائر" في وزارتي خارجية البلدين.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تقصف منشأة نفطية في روسيا
روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق في منطقة كورسك
المصدر: آ ف ب
روسيا
الولايات المتحدة
لقاء
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
اليوم 21:00
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©