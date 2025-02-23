موسكو تعلن موعد اجتماع جديد بين روسيا وأميركا

أعلنت موسكو، اليوم الأحد، عقد اجتماع بين دبلوماسيين روس وأميركيين "نهاية الأسبوع" المقبل، وذلك بعد محادثات روسية-أميركية في السعودية في 18 فبراير الجاري.

تأتي هذه الاجتماعات عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس" الرسمية الروسية للأنباء "نحن منفتحون على الاتصالات مع الولايات المتحدة، وخصوصا بشأن القضايا المثيرة للجدل في علاقاتنا الثنائية. ننتظر تحقيق تقدم حقيقي في الاجتماع المقرر نهاية الأسبوع المقبل".

وأوضح أن هذا الاجتماع سيعقد "على مستوى رؤساء الدوائر" في وزارتي خارجية البلدين.