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زيلينسكي: نحتاج ضمانات أمنية من ترامب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي
23 فبراير 2025 19:58

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه يريد من نظيره الأميركي دونالد ترامب أن "يتفهم" موقفه ويقدم ضمانات أمنية ملموسة لمساعدة كييف.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف "أريد من ترامب أن يتفهم كل منا الآخر"، مضيفا "نحتاج بشدة إلى ضمانات أمنية من ترامب".
وأكد الرئيس الأوكراني أنه يتعين عليه عقد لقاء مع نظيره الأميركي للبحث في اتفاق يتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية قبل أي قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال زيلينسكي إنه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المخاوف الأمنية الأوكرانية "سيتعيّن علينا عقد اجتماع ومناقشة المسألة. أعتقد أن على هذا الاجتماع أن يكون منصفا، ما يعني أنه (ينبغي عقده) قبل اجتماع ترامب مع بوتين".
وأعلن الرئيس الأوكراني أن كييف وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى معادن أوكرانيا النادرة مقابل المساعدة الأمنية.
وقال زيلينسكي "نحرز تقدما"، مضيفا أن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بحثوا الاتفاق في وقت سابق اليوم الأحد.
ويسعى الرئيس الأميركي، منذ عودته إلى البيت الأبيض، إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية. وفي هذا السياق، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.
عقب ذلك، التقى دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على بدء التحرك لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. 
وفي وقت سابق، أعلن ترامب رغبته في إبرام اتفاق مع أوكرانيا بحيث تقدم معادنها النادرة "ضمانا" في مقابل المساعدات التي وفرتها وتوفرها لها واشنطن.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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دونالد ترامب
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