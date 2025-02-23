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قطر توقع اتفاق شراكة مع شركة للذكاء الاصطناعي

توقيع الاتفاقية بين قطر وشركة "سكيل أيه آي" للذكاء الاصطناعي
23 فبراير 2025 21:19

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة Scale AI، الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الوزارة، في بيان على منصة "إكس": "ستتيح هذه الشراكة للجهات الحكومية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التحليل التنبؤي والأتمتة وتحليل البيانات المتقدم، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير مهارات القوى العاملة".
وقعت الافاقية من قبل محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، وأليكس وانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Scale AI، وذلك على هامش فعاليات "قمة الويب قطر 2025".
بدوره، قال تريفور تومسون رئيس قسم النمو العالمي في الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية "يمكن أن تكون (هذه الصفقة) نموذجا للحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم".
تأسست "سكيل إيه.آي" في 2016، وتتيح كميات ضخمة من البيانات المصنفة بدقة لاستخدامها في أدوات التدريب مثل "تشات جي.بي.تي" من شركة "أوبن إيه.آي".
وتساعد الشركة أيضا عملاءها على إنشاء مجموعات البيانات وتحسينها. ومن بين عملائها شركة "مايكروسوفت" عملاق التكنولوجيا، وشركات ذكاء اصطناعي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قطر
الذكاء الاصطناعي
توقيع اتفاقية
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