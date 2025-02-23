الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المحافظون يتصدرون الانتخابات البرلمانية في ألمانيا

فريدريش ميرتس يلقي كلمة بعد تصدر المحافظين انتخابات البرلمان في ألمانيا
23 فبراير 2025 21:58

فاز المحافظون، بزعامة فريدريش ميرتس، في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، اليوم الأحد، متقدمين على حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين رغم تحقيقه أفضل نتيجة له في تاريخه، وفقا لاستطلاعي رأي أجراهما تلفزيونان عامان.
وحصل الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على نسبة تراوح بين 28,5% و29%، بحسب الاستطلاعين اللذين بثتهما محطتي "إيه آر دي" و"زي دي إف"، في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ما بين 19,5% و20% وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف في انتخابات اتحادية منذ الحرب العالمية الثانية.
واستبعد ميرتس، الذي يرجح أن يتولى منصب المستشار خلفا للاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس، أي تحالف حكومي مع اليمين المتطرف.
وأفادت التوقعات بأن حزب شولتس سيحصل على ما يتراوح بين 16% و16,5% (مقابل 25,7%% في عام 2021)، وهي أسوأ نتيجة يسجلها الحزب الاشتراكي في تاريخه على مدار الانتخابات البرلمانية التي جرت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اعتبارا من عام 1949. وبحسب هذه التوقعات، سيحصل الخضر على ما يتراوح بين 12% و13,5% (مقابل 14,7% في عام 2021)
وأوضحت التوقعات أن حزب اليسار تمكن من تجاوز الحد الأدنى المؤهل لدخول البرلمان الألماني (5%)، مقابل فشل الحزب الديمقراطي الحر في الحصول على هذه النسبة، وكذلك الحال بالنسبة لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت".

أخبار ذات صلة
«الاتحاد المسيحي» يتصدر الانتخابات التشريعية في ألمانيا
الانتخابات الألمانية.. ملفات ساخنة على طاولة البوندستاج
المصدر: وكالات
فريدريش ميرتس
ألمانيا
انتخابات برلمانية
المحافظون
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
اليوم 21:00
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©