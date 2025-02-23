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الصومال يعلن مقتل 3 «دواعش»

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
24 فبراير 2025 02:28

مقديشو (الاتحاد) 

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أعلن الصومال أمس مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في غارات جوية بالتعاون مع القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» استهدفت مخابئ فلول التنظيم شمال شرق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن الحكومة الصومالية القول: إن الغارات الجوية التي نفذت في 21 و22 فبراير الجاري استهدفت تنظيم «داعش» بجبال «عل ميسكاد» بمحافظة «بري»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم، مؤكدة عدم وقوع قتلى أو إصابات في صفوف المدنيين. 
وأعربت الحكومة الصومالية عن التزامها بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مهمة القضاء على الجماعات «الإرهابية» في البلاد.

الصومال
داعش
الجيش الصومالي
أفريكوم
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