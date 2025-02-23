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«الاتحاد المسيحي» يتصدر الانتخابات التشريعية في ألمانيا

«الاتحاد المسيحي» يتصدر الانتخابات التشريعية في ألمانيا
24 فبراير 2025 02:28

برلين (وكالات)

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أعلن مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس لمنصب المستشار في ألمانيا فوز حزبه بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس، في وقت أقر فيه المستشار أولاف شولتس بالهزيمة.
وقال ميرتس: إن المحافظين في ألمانيا سيبذلون قصارى جهدهم لتشكيل حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن. 
وأضاف في أول رد فعل له في برلين محاطاً بأنصاره: «سنحتفل الليلة، وسنبدأ العمل اعتباراً من الغد، العالم لا ينتظرنا». 
من جانبه، أقر المستشار الألماني أولاف شولتس بالهزيمة، وقال: إن «نتائجنا أسوأ من ذي قبل وأتحمل المسؤولية عنها». 
وقال شولتس، في كلمة له مساء أمس: «نشعر بمرارة وكنا نود الحصول على نتائج أفضل»، وهنأ منافسه المحافظ فريدريش ميرتس بالفوز. 
وكشفت الاستطلاعات التي أجرتها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني بين الناخبين الألمان عند خروجهم من المقار الانتخابية عن تقدم ملحوظ للاتحاد المسيحي في انتخابات البرلمان الألماني التي جرت أمس، وتلاه حزب «البديل من أجل ألمانيا» متقدماً على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

الاتحاد الديمقراطي المسيحي
ألمانيا
الانتخابات
الانتخابات التشريعية
أولاف شولتس
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