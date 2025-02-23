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لندن تدعو لاحترام سيادة الكونغو الديمقراطية

لندن تدعو لاحترام سيادة الكونغو الديمقراطية
24 فبراير 2025 02:28

لندن (وكالات) 

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دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس، إلى احترام سيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مجدداً إدانته لتقدم حركة «إم 23» في شرق البلاد. وكتب على «إكس»: إن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غير مقبول إطلاقاً. يجب احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها. واستدعت المملكة المتحدة المفوض السامي الرواندي، وهو بمرتبة سفير، الثلاثاء، داعية رواندا إلى سحب قواتها بشكل فوري من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي نهاية يناير، قالت إنها تدرس إعادة النظر بالمساعدات لرواندا.
 بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد الماضي من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.

لندن
الكونغو الديمقراطية
ديفيد لامي
المملكة المتحدة
رواندا
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