عاصفة ثلجية تغلق طرقاً جبلية في لبنان

بيروت (الاتحاد)

تسببت عاصفة من الثلوج في إغلاق الطرق الجبلية في جنوب لبنان وسط مطالب بتوخي الحذر وتجنب القيادة.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، غطت الثلوج جبال منطقة جزين من ارتفاع 900 متر فما فوق، مما أدى إلى إغلاق معظم الطرق الجبلية نتيجة تراكم طبقات من الجليد.

وحذرت بعض البلديات السكان من خطر الانزلاقات بسبب الطبقة الجليدية التي تغطي الطرقات، مشيرة إلى أن أبرز الطرق المقطوعة «طريق جزين- عين مجدلين، وجزين - كفرحونة، ومثلث كفرحونة - عرمتي - الريحان». ودعت البلديات الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن هذه المناطق إلا في حالات الطوارئ. وحذرت جمعية محلية من «خطورة الوضع الناجم عن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حاليا، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في المناطق التي تعلو 800 متر وما فوق».