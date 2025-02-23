إسرائيل تؤجل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

غزة (الاتحاد، وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى موعد تسليم الدفعة التالية من المحتجزين الإسرائيليين.

وذكر بيان أنه «تقرر تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا ضمن مخطط الإفراج حتى يتم ضمان الإفراج التالي عن المحتجزين وبدون مراسم مهينة».

وفي السياق، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس، أنه سيتوجه إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل لبحث تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ويتكوف في تصريح صحفي: «علينا تمديد المرحلة الأولى، ولذا سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، على الأرجح الأربعاء، للتفاوض على ذلك».

وأضاف «نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب، لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وضمان الإفراج عن مزيد من الرهائن».