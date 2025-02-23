مصر: نتطلع إلى دعم دولي لخطتنا للتعافي المبكر في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أعرب وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أمس، عن تطلع بلاده إلى دعم المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها فرنسا لخطتها التي تبلورها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتحظى بدعم عربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي جرى بين عبد العاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية.

وأضاف خلاف أن «الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، إذ أطلع عبد العاطي نظيره الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق إيقاف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع».

من جانبه، أشاد بارو بالدور المهم والمحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في غزة، مرحباً بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر، وإعادة إعمار قطاع غزة.