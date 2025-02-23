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الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه أثبتت فشلها

الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه أثبتت فشلها
24 فبراير 2025 02:29

القاهرة (الاتحاد)

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أكدت جامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها على مدار عقود وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، وليست سوى عملية تطهير عرقي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
 جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «فلسطين ودور المجتمع المدني» الذي انطلقت أعماله أمس في القاهرة.
 وقالت أبو غزالة: «ينعقد مؤتمر فلسطين ودور المجتمع المدني في نسخته الثانية تحت شعار إعادة إعمار النسيج المجتمعي لغزة، بهدف تقييم وتحليل الوضع الحالي في غزة في ضوء الدمار المروع الذي تعرض له القطاع خلال 15 شهراً من القصف الإسرائيلي، الذي استهدف كل مظاهر الحياة، وذلك من خلال إبراز أهمية دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وصياغة مقترحات بشأن مسيرة إعادة إعمار غزة بسواعد أبنائها».

جامعة الدول العربية
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
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