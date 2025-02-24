ترامب يسرح المزيد من موظفي الحكومة الأميركية

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها وضعت جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في جميع أنحاء العالم باستثناء عدد قليل منهم في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وإلغاء نحو 2000 من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لإشعار أرسل إلى موظفي الوكالة.



وسيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية، في إجازة.

في الوقت نفسه، بدأت الوكالة "في تنفيذ خفض في القوة العمالية" يؤثر على حوالي 2000 موظف من موظفي الوكالة في الولايات المتحدة، حسبما جاء في الإشعار.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.



