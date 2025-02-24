مسؤولون أميركيون وروس يعقدون لقاء جديدا في الرياض

يلتقي في السعودية، الثلاثاء، ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا في اجتماع "متابعة" للقاء الذي شهدته السعودية الأسبوع الماضي بين وزيري خارجية البلدين، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن وفدين من الجانبين "سيجتمعان في الرياض الثلاثاء".

وأضاف أن هذا اللقاء سيكون "اجتماع متابعة لاجتماع الأسبوع الماضي. إنه على مستوى أقلّ من الأسبوع الماضي ولكنه مؤشّر على وجود تقدّم".

وأعلنت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي أنّها وروسيا ستسمّيان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وذلك عقب الاجتماع بين وفدي القوتين العظميين في الرياض.

وعقد ذلك الاجتماع على مستوى وزيري الخارجية ماركو روبيو وسيرغي لافروف، وكان الأبرز بين الطرفين منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع "أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية".

وأضاف "لم نستمع فقط بل أنصتنا لبعضنا بعضا. ولدي سبب للاعتقاد بأن الجانب الأميركي فهم موقفنا بشكل أفضل".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أنه سيعقد اجتماعه الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية.