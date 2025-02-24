روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق في منطقة كورسك

أكدت روسيا، اليوم الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا لإجلاء سكان من منطقة كورسك الروسية التي تسيطر قوات أوكرانية على جزء منها، على ما ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية.

ونقلت وكالتا "ريا نوفستي" و"تاس" عن الوسيطة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا قولها "ثمة أشخاص (من سكان منطقة كورسك) باتوا في سومي اليوم. أبرم اتفاق مع الصليب الأحمر والطرف الأوكراني لإجلائهم إلى روسيا عبر بيلاروسيا".

ولم تذكر موسكالكوفا عدد السكان الذين سيتمّ إجلاؤهم بموجب هذا الاتفاق.

وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنّ المنظمة تقدم الدعم للمدنيين الذين تمّ إجلاؤهم في منطقة سومي، من دون تأكيد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وقال المتحدث بات غريفيث الموجود في أوكرانيا "بالنسبة لعمليات نقل سكان مثل هذه، يتعيّن على أطراف النزاع الاتفاق على التفاصيل بشكل مباشر".

وأضاف "إذا اتفق الطرفان على هذه التفاصيل، نكون على استعداد لدعم المرور بطريقة آمنة ومحترمة لهؤلاء المدنيين الذين يرغبون في العودة إلى روسيا".

وباشر الجيش الأوكراني هجوما في منطقة كورسك الروسية في أغسطس 2024، حيث لا يزال يسيطر على مئات الكيلومترات المربعة.

وتشير التقديرات إلى أنّ المئات، إن لم يكن الآلاف، من المدنيين الروس باتوا محاصرين جراء الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك. وتمكّن بعضهم من الوصول إلى منطقة سومي الأوكرانية الحدودية.