أوكرانيا تقصف منشأة نفطية في روسيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها قصفت بطائرة مسيّرة مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية في جنوب موسكو، ما تسبب باندلاع حريق في المنشأة.

وقال أندري كوفالينكو، الناطق باسم مركز الحكومة الأوكرانية لمكافحة المعلومات المضللة، إن "مصفاة ريازان، وهي واحدة من أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا، تعرضت لهجوم"، معلنا مسؤولية كييف عنه.

من جهته، قال بافيل مالكوف حاكم منطقة ريازان، عبر تطبيق تلغرام اليوم الاثنين، إن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت مسيّرتَين فوق منطقة ريازان".

وأوضح أن "سقوط حطام (المسيرتَين) تسبب باندلاع حريق في موقع شركة"، مؤكدا أن "أحدا لم يصب بأذى".

ولم يحدد الموقع المتضرر، لكن وسائل إعلام روسية محلية ذكرت أنه منشأة نفطية تابعة لشركة "روسنفت" الروسية العملاقة.

واستُهدفت مصفاة ريازان مرتين في نهاية يناير بمسيرات أعلنت كييف مسؤوليتها عنهما.

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تدمير ما مجموعه 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية متفرقة.