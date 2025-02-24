اندلاع حرائق في رفح إثر إطلاق كثيف للنيران الإسرائيلية

غزة (الاتحاد)

اندلعت حرائق في منازل وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إثر إطلاق كثيف للنيران من آليات و«مسيرات» إسرائيلية. وأفاد شهود عيان، باندلاع حرائق في عدة منازل قرب «دوار العودة» وسط رفح بسبب إطلاق كثيف للنيران من «مسيرات» إسرائيلية وآليات الجيش المتمركزة في محور فيلادلفيا الواقع جنوب «العودة».

وفي مدينة غزة، قال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه صوب الفلسطينيين في المناطق الشرقية للمدينة.

وبلغت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 19 يناير الماضي حتى يوم الجمعة، أكثر من 350، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب عشرات الفلسطينيين بتنفيذ غارات جوية بطائرات حربية أو «مسيرة» وبإطلاق النار بشكل مباشر أو عبر مسيراته، كما تم تسجيل توغلات إسرائيلية في مناطق حدودية شرق القطاع.