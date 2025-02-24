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تحذيرات من كارثة بيئية في غزة

فلسطيني يحاول إزالة الوحل من أمام خيمة في بيت حانون (أ ف ب)
25 فبراير 2025 01:53

غزة (الاتحاد)

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حذرت بلدية غزة، أمس، من كارثة صحية وبيئية كبيرة بسبب تراكم نحو 170 ألف طن من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، إثر منع إسرائيل طواقمها من الوصول للمكب الرئيس قرب الحدود الشرقية للمدينة فضلاً عن تدمير نحو 80 بالمئة من آلياتها خلال أكثر من 15 شهراً من الإبادة الجماعية.
وقالت البلدية، في بيان: «مدينة غزة تعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة بسبب تراكم نحو 170 ألف طن من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، بسبب منع الاحتلال لطواقم البلدية من الوصول للمكب شرق المدينة وتدمير الاحتلال لنحو 80 بالمئة من آليات البلدية».
وأوضحت أن «البلدية نفذت حملة لجمع وترحيل النفايات من شوارع وأحياء المدينة إلى مكبات مؤقتة».
وفي 16 فبراير الجاري، أطلقت البلدية خطة طوارئ لإزالة النفايات المتراكمة في شوارع وأحياء مدينة غزة ومراكز الإيواء للتخفيف من الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها.
ومنذ أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل طواقم بلدية غزة من الوصول للمكتب الرئيس في منطقة «جحر الديك» قرب الحدود الشرقية، ما تسبب بتراكم النفايات داخل المدينة، وفق بيانات سابقة للبلدية.

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