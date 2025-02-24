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غوتيريش يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية

آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (أ ف ب)
25 فبراير 2025 01:53

نيويورك (الاتحاد)

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، داعياً إلى احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءاً لا يتجزأ منها.
وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية للدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، إن الصراعات الدائرة في العالم ومن بينها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل مصادر قلق خطيرة إذ تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويتزايد عدد الضحايا المدنيين.
وأكد أن «حقوق الإنسان هي الأوكسجين الذي تتنفسه الإنسانية لكنها تتعرض لخنق متزايد»، مشيراً إلى أن الصراعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والتغير المناخي والتطور التكنولوجي غير المنضبط كلها عوامل تسهم في تآكل الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات.

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