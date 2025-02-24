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«الأونروا» لـ«الاتحاد»: إعادة أطفال غزة إلى بيئة تعليمية آمنة أولوية قصوى

أطفال فلسطينيون نازحون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أرشيفية)
25 فبراير 2025 01:56

عبدالله أبوضيف (القاهرة، رفح)

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قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، إن الوكالة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والمأوى والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمياه، بما يزيد من الضغط ويعمق الأزمات الإنسانية في القطاع.
ودعت حمدان في تصريح لـ«الاتحاد» إلى ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإغاثية الأساسية بشكل كافٍ وبصورة عاجلة، خاصة أنه توجد كميات من المستلزمات على الجانب الآخر من المعابر تنتظر الإذن بالدخول.
وأضافت: إن الوكالة تواصل تقديم الخدمات الأساسية المنقذة لحياة اللاجئين والسكان في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها بسبب استمرار الحرب والتضييق على دخول الإمدادات الضرورية عبر المعابر.
وأوضحت المتحدثة باسم «الأونروا» أن الخدمات التي تقدمها تشمل الرعاية الصحية الأولية، والأغذية، وخدمات المأوى، بالإضافة إلى الدعم النفسي واللوجستي.
وأشارت حمدان إلى أن «الأونروا» أطلقت خدمات التعليم غير الرسمية منذ الأول من أغسطس الماضي مستهدفة نحو 18 ألف طفل في أكثر من 45 مركز إيواء بالقطاع، وتركز الأنشطة على تعزيز المهارات التعليمية الأساسية وتقديم جلسات الدعم النفسي بمشاركة نحو 750 معلماً ومرشداً نفسياً. وشددت على أن إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة يجب أن تكون أولوية قصوى، خاصة بعد أن كانت الوكالة تقدم التعليم لأكثر من 300 ألف طفل قبل الحرب.

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