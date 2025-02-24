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الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بشأن أوكرانيا

الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بشأن أوكرانيا
24 فبراير 2025 22:11

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، اليوم الاثنين، قرارا صاغته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وتم تبني القرار بعد إدخال بعض التعديلات الأوروبية عليه. وحصل النص المعدل على 93 صوتا لصالح القرار، مقابل 18 صوتا ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة، وامتناع 65 دولة عن التصويت.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إذا أُدخلت أي تعديلات على مشروع القرار.
وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب تركز على جمع كل أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف "سنستخدم حق النقض ضد أي تعديل إذا وصل إلينا في مجلس الأمن. وسنستخدم حق النقض ضد تعديلات الأوروبيين إذا جاءت إلينا في مجلس الأمن".

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المصدر: وكالات
مشروع قرار
الجمعية العامة
الأزمة الأوكرانية
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