الفاتيكان يكشف عن الوضع الصحي للبابا

قال الفاتيكان إن حالة البابا فرنسيس، الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي، أظهرت "تحسنا طفيفا" اليوم الاثنين.

وأضاف الفاتيكان، في نشرته المسائية عن صحة البابا، إن "الحالة السريرية الحرجة للبابا تشير إلى تحسن طفيف. اليوم أيضا لم تحدث أي نوبات ربو تنفسية، كما تحسنت بعض النتائج المخبرية".

وأُدخل البابا، البالغ 88 عاما، مستشفى "جيميلي" في العاصمة الإيطالية روما في 14 فبراير الجاري بسبب صعوبات في التنفس.

وقالت دار الصحافة التابعة للفاتيكان، في تحديث في وقت سابق اليوم "مرت الليلة بشكل جيد، البابا نام وهو يستريح".

وأضافت أن البابا بعد استيقاظه هذا الصباح واصل "العلاجات، وحالته المعنوية جيدة".

وأفاد مصدر في الفاتيكان أن البابا "يمكنه الخروج من السرير"، مضيفا أنه "لا يشعر بآلام" ويأكل "بشكل طبيعي" و"في مزاج جيد".

كانت نشرة الفاتيكان قالت، أمس الأحد، إن البابا يتلقى "الأوكسجين بتدفق عال" عبر الأنف، وأظهرت اختبارات الدم "قصورا كلويا أوليا خفيفا تحت السيطرة".

وأضاف البيان أن البابا "لا يزال يقظا وواعيا، لكن تعقيد الصورة السريرية والحاجة إلى الوقت لفعالية العلاجات الدوائية يتطلبان التحفظ في التشخيص".