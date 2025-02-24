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ترامب يبدي تفاؤلا بقرب انتهاء الأزمة الأوكرانية

ترامب يبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الفرنسي في البيت الأبيض
24 فبراير 2025 23:11

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع.
وقال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يقبل بوجود قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، في إطار صفقة محتملة لإنهاء الأزمة الدائرة هناك منذ فبراير 2022.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض لبحث إنهاء النزاع.
وأضاف الرئيس الأميركي "نعم سيقبلها... لقد سألته هذا السؤال. انظر، إذا أبرمنا هذه الصفقة، إنه لا يتطلع لشن حرب عالمية".
بدوره، أكد ماكرون أن كييف "يجب أن تشارك" في المحادثات بعد ما فتح الرئيس الأميركي محادثات مباشرة مع موسكو في محاول لإنهاء الأزمة.
وقال الرئيس الفرنسي لترامب إن بعض الدول الأوروبية ستكون مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا كضمانة أمنية بعد توقيع معاهدة للسلام، لكن دون إرسال هذه القوات إلى الخطوط الأمامية.
وأضاف ماكرون أن اتفاق السلام قد يأتي في مرحلة ثانية، بعد ما وصفها "بالهدنة".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إيمانويل ماكرون
الأزمة الأوكرانية
اتفاق سلام
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