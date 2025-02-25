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بأول تعداد سكاني منذ 40 عاماً: عدد سكان العراق يصل إلى 46.1 مليون نسمة

بأول تعداد سكاني منذ 40 عاماً: عدد سكان العراق يصل إلى 46.1 مليون نسمة
25 فبراير 2025 09:57

أظهرت النتائج النهائية لأول تعداد سكاني في العراق منذ حوالي 40 عاماً والتي صدرت يوم الاثنين أن عدد السكان بلغ 46.1 مليون نسمة.

وفي عام 2009، قدر التعداد غير الرسمي عدد السكان بـ 31.6 مليون نسمة. ووصف المسؤولون العراقيون هذا الإحصاء السكاني بأنه علامة فارقة وقالوا إنه سيوفر بيانات أساسية للتخطيط المستقبلي وتوزيع الموارد.

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وقال وزير التخطيط العراقي محمد تميم، في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج، إن التعداد السكاني "يدل على عزم الحكومة" على تحسين الأوضاع في البلاد.

وأكد تميم أن هذه البيانات ستساعد في تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد بين المحافظات. وقال: "لأول مرة منذ أربعة عقود، تمكن العراق من إجراء تعداد سكاني شامل، مما سيساعد في ضمان توزيع أكثر إنصافاً للموارد".

المصدر: وكالات
السكان
العراق
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