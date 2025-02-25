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بكين تطلق أول "طبيب أطفال ذكاء اصطناعي" لتعزيز الرعاية الطبية

بكين تطلق أول "طبيب أطفال ذكاء اصطناعي" لتعزيز الرعاية الطبية
25 فبراير 2025 14:54

أطلق مركز طب الأطفال الوطني بمستشفى الأطفال ببكين أول نظام "طبيب أطفال ذكاء اصطناعي" في الصين، يعمل كمساعد للأطباء في البحوث السريرية وتشخيص وعلاج الأمراض النادرة والمعقدة.

وذكرت قناة الصين المركزية ان النظام أظهر فعالية ملحوظة خلال مشاركته مع خبراء في تقييم حالات 10 أطفال مرضى، حيث قدم توصيات علاجية متوافقة مع قرارات فريق الأطباء المختصين، مع إضافة ملاحظات دقيقة بناء على مؤشرات محددة من تقارير المرضى.

وقال الدكتور ني شين، مدير المركز الوطني لطب الأطفال: "طورنا هذا النظام لتأسيس 'نظام الطبيبين' الذي يجمع بين خبرة الطبيب البشري وقدرات الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للفريق الطبي".

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ويستند النظام إلى قاعدة معرفية ضخمة تشمل خبرات أكثر من 300 طبيب متخصص وسجلات طبية عالية الجودة تمتد لعقود، مما يضمن دقة التشخيص وموثوقية التوصيات العلاجية.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود الصين لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الأطباء في مواجهة التحديات الطبية المعقدة.

المصدر: وام
بكين
الذكاء الاصطناعي
الطبيعة
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