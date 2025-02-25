الدنمارك تسعى لمنع استخدام الهواتف في المدارس

أعلن وزير التعليم الدنماركي أن بلاده تخطط لإعداد تشريع يحظر الهواتف الذكية في المدارس، وذلك في أعقاب توصيات من لجنة مسؤولة عن رعاية الشباب قُدمت الثلاثاء.

وقال ماتياس تيسفاي لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية "اخترنا في الحكومة دعم هذه الفكرة ولهذا بدأنا في إعداد تغيير في القانون".

ولم تُحدّد شروط هذا التشريع الجديد بعد، لكن الوزير شدد على أن "الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الشخصية ليس لها مكان في المدرسة، لا أثناء فترات الاستراحة ولا في الحصص التعليمية".

وبالإضافة إلى منع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس والكليّات، أوصت لجنة الرعاية الاجتماعية بتأخير استخدام الهواتف الذكية حتى سن 13 عاما.

وقال وزير الثقافة ياكوب إنغل شميت في مؤتمر صحافي "في رأيي، فإن الشاشة تسرق طفولة الكثير من أطفالنا".

وعندما سُئل عما إذا كان من الضروري سحب الهواتف الذكية من الأطفال دون سن 13 عاما، أجاب رئيس اللجنة بالإيجاب.