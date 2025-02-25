اضطراب في مطار ميونخ بسبب إضراب تحذيري

أعلن مطار ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الثلاثاء أن من المحتمل أن تلغي شركات الطيران معظم الرحلات المجدولة ليومي الخميس والجمعة المقبلين والبالغ عددها أكثر من 1600 رحلة بسبب إضراب تحذيري لنقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات.

وأضاف ثاني أكبر المطارات الألمانية أنه ينبغي على المسافرين التحقق مبكرا من حالة رحلاتهم، مشيرا إلى أنه يوصي المسافرين في حالة الإلغاء بعدم القدوم إلى المطار والتواصل مع شركة الطيران أو مقدم خدمة السفر بدلا من ذلك.

وتابع المطار أنه يحاول مع شركات الطيران العمل على "تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار من خلال التخطيط المسبق وتقليل الإزعاج للمسافرين قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية"، وذلك نظرا لبدء عطلة الكرنفال البافارية يوم الجمعة. ومع ذلك، نوه المطار إلى ضرورة الاستعداد لجدول رحلات مخفض بشكل كبير من منتصف ليل الخميس حتى نهاية يوم الجمعة.