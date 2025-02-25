إجلاء 889 مريضاً من غزة خلال فبراير

جنيف (الاتحاد)

أعلن ريك بيبركورن، منسق منظمة الصحة العالمية للمنطقة أنه منذ الأول من فبراير، تم إجلاء 889 مريضاً يعانون من أمراض خطيرة من قطاع غزة، من بينهم 335 طفلاً، ولكن الآلاف الآخرين ما زالوا ينتظرون المساعدة التي لا يستطيعون تلقيها هناك.

ودعا بيبركورن خلال مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو من قطاع غزة، إسرائيل إلى السماح بنقل المرضى إلى مستشفيات في القدس الشرقية أو الضفة الغربية المحتلة، وهو ما كان ممكناً قبل الحرب، كما قدم بيبركورن تحديثاً حول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تسير بشكل جيد، مضيفاً أنه تم تطعيم 92% من بين 591 ألفاً دون سن العاشرة في القطاع حتى الآن.

وتسبب تجميد المساعدات الأميركية في وجود عجز لدى منظمة الصحة العالمية بقيمة 46 مليون دولار كانت تنوي استخدامها لإجلاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة من غزة وإعادة بناء المستشفيات المتضررة في القطاع الساحلي. وقال ريك بيبركورن، إنه يمكن تمويل العمليات في الوقت الحالي من خلال أموال من مانحين آخرين. لكنه أضاف أنه يأمل أن تجري إعادة إطلاق التمويل الأمريكي.