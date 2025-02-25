الأربعاء 26 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: تهجير الفلسطينيين يهدد الأمن القومي لدول المنطقة

فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
26 فبراير 2025 01:03

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
الزمالك يلعب مباراتين خلف «الأسوار المغلقة»
«الفارس الشهم 3» تقدم مساعدات إنسانية لأطفال غزة

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أمس، أن القاهرة ترفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، كما شدد البيان على ضرورة تجنب التسبب في تهديد للأمن القومي لدول المنطقة.
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، في العاصمة القاهرة أمس، رفض أي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
كما شدد السيسي على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، مجدداً التأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كونه الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.
وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضب العالم العربي بخطته لنقل أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة وفرض السيطرة الأميركية على القطاع.
وتستضيف مصر في الرابع من مارس قمة طارئة لجامعة الدول العربية، من المقرر أن تركز على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب ودعواته لمصر والأردن إلى استقبال الفلسطينيين من غزة. ورفض البلدان الاقتراح، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وعقد قادة دول عربية اجتماعاً يوم الجمعة في الرياض بحضور دول الخليج ومصر والأردن. 

مصر
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
التهجير
آخر الأخبار
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
الرياضة
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
اليوم 20:49
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
الرياضة
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
اليوم 20:46
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
علوم الدار
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
اليوم 20:45
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
علوم الدار
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
اليوم 20:41
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
الرياضة
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©