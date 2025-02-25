مصر: تهجير الفلسطينيين يهدد الأمن القومي لدول المنطقة

القاهرة (وكالات)

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أمس، أن القاهرة ترفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، كما شدد البيان على ضرورة تجنب التسبب في تهديد للأمن القومي لدول المنطقة.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، في العاصمة القاهرة أمس، رفض أي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما شدد السيسي على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، مجدداً التأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كونه الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضب العالم العربي بخطته لنقل أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة وفرض السيطرة الأميركية على القطاع.

وتستضيف مصر في الرابع من مارس قمة طارئة لجامعة الدول العربية، من المقرر أن تركز على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب ودعواته لمصر والأردن إلى استقبال الفلسطينيين من غزة. ورفض البلدان الاقتراح، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وعقد قادة دول عربية اجتماعاً يوم الجمعة في الرياض بحضور دول الخليج ومصر والأردن.