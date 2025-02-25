البرد يودي بحياة 6 رضع في غزة

غزة (وكالات)

أفاد الطبيب سعيد صلاح، مدير مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية في قطاع غزة، أمس، بأن ما لا يقل عن ستة أطفال حديثي الولادة توفوا بسبب البرد القارس.

وقال صلاح في مقطع مصور، إنه خلال الأسبوعين المنصرمين «حضر إلى قسم الحضانة 8 حالات تعاني البرد الشديد، وتم إدخال هذه الحالات إلى قسم حضانة العناية المركزة» توفي ستة منهم على فترات متفرقة.

ويسلط المستشفى الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون الذين يقيمون حالياً في خيام ومنازل مدمرة دون أي حماية من درجات الحرارة شديدة الانخفاض التي تجتاح الشرق الأوسط حالياً.

ودعا مسؤولو الصحة في المستشفى الوسطاء في الصراع بين إسرائيل وحماس إلى توفير منازل متنقلة بشكل عاجل كملاجئ مؤقتة لأكثر من 280 ألف أسرة بلا مأوى بعد الغارات الجوية الإسرائيلية. كما دعوا إلى تسليم الوقود لضمان الدفء وحماية الأطفال الصغار من الظروف الجوية القاسية.

وألقت حماس بمسؤولية وفاة الأطفال حديثي الولادة على عاتق إسرائيل، واتهمتها بعرقلة المساعدات الإنسانية. ولم تعلق إسرائيل بعد على التقارير بشأن وفاة الأطفال حديثي الولادة، ودأبت على نفي فرض قيود على المساعدات.

وأكد مسؤولون من منظمات مساعدات دولية أن المساعدات تصل إلى غزة على الرغم من المشكلات اللوجستية، لكنهم نبهوا إلى ضرورة بذل جهود أكبر.