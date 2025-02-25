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مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين بهجوم مسلح بدمشق

مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين بهجوم مسلح بدمشق
26 فبراير 2025 01:04

دمشق (وكالات)

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قتل عنصر من قوات الأمن السورية، وأصيب آخران، إثر هجوم مسلح، في منطقة القابون بدمشق، فيما أعلنت مديرية أمن المحافظة عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة المسلحة. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أمس، عن مدير أمن محافظة دمشق قوله: إنه «خلال تجول إحدى دوريات الأمن ليلاً بحي تشرين في منطقة القابون بالعاصمة دمشق، تعرضت الدورية لهجوم مسلح وإطلاق نار مباشر من قبل مجموعة مسلحة»، موضحاً، وفق ما نشرته قناة وزارة الداخلية «أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية، وإصابة اثنين آخرين».
وأضاف: «إثر الهجوم المسلح، وعلى الفور، توجهت قوة أمنية لتعزيز الدورية والتعامل مع التهديد، حيث اشتبكت مع المجموعة المسلحة، وتمكنت من القبض على أفرادها».

سوريا
دمشق
هجوم مسلح
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