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ترامب يكشف عن خطة لطرح "بطاقة ذهبية" تتيح الحصول على الجنسية الأميركية

ترامب
26 فبراير 2025 07:32

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب برنامجا بديلا للتأشيرات للمستثمرين الأجانب يطلق عليه "البطاقة الذهبية" التي يمكن شراؤها مقابل خمسة ملايين دولار كوسيلة للحصول على الجنسية الأميركية.
وقال ترامب للصحفيين إن "البطاقة الذهبية" ستحل محل برنامج تأشيرات المستثمرين المهاجرين (إي.بي-5)، الذي يمنح الإقامة الدائمة لمن يساهمون بمبالغ طائلة في توفير وظائف في الولايات المتحدة أو الحفاظ عليها.
يمنح برنامج (إي.بي-5) الأجانب الذين يتعهدون بالاستثمار في الشركات الأميركية "البطاقة الخضراء" أو الإقامة الدائمة.
وقال ترامب "سنبيع بطاقات ذهبية... سنحدد سعرها عند حوالي خمسة ملايين دولار".
وذكر ترامب أن البطاقة الذهبية "ستمنحكم امتيازات البطاقة الخضراء علاوة على كونها طريقا للحصول على الجنسية (الأميركية)، وسيأتي الأثرياء إلى بلادنا عبر شراء هذه البطاقة".
وأضاف أنه سيكشف عن التفاصيل حول البرنامج خلال أسبوعين.
وعلق وزير التجارة هوارد لوتنيك للصحفيين أمس الثلاثاء على "برنامج (إي.بي-5).. وهو وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بسعر منخفض. وقال ترامب، بدلا من برنامج (إي.بي-5)، سننهيه. وتحل محله بطاقة ترامب الذهبية.

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المصدر: وكالات
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