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3 أعاصير مدارية تتشكل جنوب المحيط الهادئ

صورة إعصار ملتقطة بالأقمار الاصطناعية (أرشيفية)
26 فبراير 2025 07:48

 تشهد منطقة جنوب المحيط الهادئ تشكل ثلاثة أعاصير مدارية في آن واحد، وفقا لعلماء. وتتزامن الأعاصير راي وسيرو وألفريد مع ذروة موسم الأعاصير، الذي يمتد من نوفمبر حتى أبريل ويقول بريان تانج، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ألباني: "ليس من غير المعتاد تسجيل ثلاثة أعاصير بشكل متزامن في شهر سبتمبر في شمال المحيط الأطلسي، أما في جنوب المحيط الهادئ، فإن وجود ثلاثة أعاصير مدارية في الوقت ذاته يعد فترة نشطة للغاية، لكنه ليس أمرا غير مسبوق". وأشار إلى أن آخر مرة شهد فيها جنوب المحيط الهادئ ثلاثة أعاصير متزامنة كانت في يناي 2021، عندما تشكلت الأعاصير لوكاس، وآنا، وبينا، مع الإشارة إلى أن تصنيف "بينا" ضمن الفئة الأولى لم يحسم رسميا.

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المصدر: وكالات
المحيط الهادئ
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