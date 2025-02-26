ماكرون يجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس.ومن المقرر أن يطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي على المحادثات التي أجراها يوم الإثنين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى التحضير للقمة الأوروبية الخاصة المقررة يوم الخميس من الأسبوع المقبل. وأصبح ماكرون أول زعيم أوروبي يستقبله ترامب في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية. ومن المتوقع أيضا أن يصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى البيت الأبيض يوم الخميس.