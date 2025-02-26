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الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً يحمل سكينين

عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية)
27 فبراير 2025 02:17

باريس (وكالات) 

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قتلت الشرطة الفرنسية رجلاً يحمل سكينين انقض من دون التفوه بكلمة، على مجموعة من الشرطيين صباح أمس، في ضواحي باريس، على ما أفاد مركز شرطة باريس.
ولم تحدد الشرطة هوية الرجل، لكنَّ ممثلاً عن بلدية دونيي في منطقة سين سان دوني بشمال باريس، حيث وقعت الحادثة، قال إنه مشرد من الحي.
وقال نائب رئيس البلدية المسؤول عن الأمن، تييري بيشو موفروا، «كان مشردا وبحوزته جميع حقائبه، ويرتدي طبقات متعددة من الملابس»، مضيفة «لا نعرف بعد ماذا حدث، أفاد شهود بأنه كان يصرخ».
وأوضحت الشرطة أن عناصر الشرطة المحلية تدخلوا للتعامل مع رجل جالس عند موقف حافلات يحمل سكيناً في كل يد، مضيفة أنه عند وصول الفرقة انقض الرجل عليها من دون التفوه بكلمة.
وقالت إن أحد الشرطيين استخدم في بادئ الأمر مسدساً كهربائياً، من دون نتيجة، فأطلق شرطي آخر عندها النار من مسدسه وأصاب الرجل في صدره.

الشرطة الفرنسية
فرنسا
باريس
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