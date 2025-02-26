تحذيرات من تصعيد إسرائيلي في القدس خلال شهر رمضان

رام الله (الاتحاد)

حذرت محافظة القدس أمس، من تصعيد السلطات الإسرائيلية في شهر رمضان وسط استعداداتها لفرض قيود إضافية على حرية الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المحافظة في بيان صحفي، إنه «وسط استعدادات الجيش الإسرائيلي لفرض سياسات قمعية غير مسبوقة مع اقتراب شهر رمضان المبارك فإنها تحذر من إمعان السلطات الإسرائيلية في تصعيد انتهاكاتها ضد المقدسيين ومقدساتهم لتكريس فصل القدس عن محيطها الفلسطيني».

وأضافت أنه مع «اقتراب حلول الشهر الفضيل تعتزم السلطات الإسرائيلية فرض حزمة إجراءات استفزازية تشمل تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى ببضعة آلاف فقط والسماح لعشرة آلاف مصل من الضفة الغربية بأداء صلاة الجمعة».

وأوضحت أن «هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً سافراً لحق المسلمين في العبادة».