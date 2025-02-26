زيلينسكي يزور المملكة المتحدة الأحد

يتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المملكة المتحدة الأحد لحضور قمة بين زعماء أوروبيين تأتي بعد زيارتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني مع ستارمر بعد أن يجتمع الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس، حسبما أفاد مصدر حكومي بريطاني الأربعاء.

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لندن بدوره «بدعوة من رئيس الوزراء كير ستارمر».

وكان زيلينسكي قد أعلن أنه «يعتزم» زيارة لندن من دون تحديد التاريخ.

وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف «بعد الولايات المتحدة، سنرى إن كنت سأذهب إلى هناك، أخطط لزيارة لندن.. وبعد ذلك مباشرة، سألتقي أنا والأوروبيين مع كير ستارمر».

وأعلن ترامب في أول اجتماع لحكومته الأربعاء أن زيلينسكي سيزور واشنطن الجمعة لإجراء محادثات.

وكان ستارمر أعلن الثلاثاء أنه سيستقبل قادة عدد من الدول «الحليفة» في نهاية الأسبوع لإجراء محادثات حول أوكرانيا، بعد عودته من لقائه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وقال «سأستقبل (قادة) عدد من الدول في نهاية الأسبوع لنواصل بحث سبل المضي قدماً معاً كحلفاء على ضوء الوضع الذي نواجهه»، وذلك في ظل تبدل الموقف الأميركي تجاه أوكرانيا.