مقتل وإصابة العشرات جراء انقلاب حافلة في تايلاند

لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب 31 آخرون جراء انقلاب حافلة في شرق تايلاند الأربعاء، وفقاً للسلطات.

وقع الحادث في مقاطعة براتشينبوري خلال رحلة ليلية من شمال تايلاند إلى مقاطعة رايونج الساحلية في إطار جولة دراسية بلدية.

وأعلنت إدارة النقل البري أنها ستنسق مع الشرطة للتحقيق في الحادث، كما ستكثف عمليات التفتيش على جميع وسائل النقل العام لضمان التزامها بمعايير السلامة.

وتعد السلامة المرورية مشكلة رئيسية في تايلاند، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية في المرتبة التاسعة من بين 175 دولة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.





