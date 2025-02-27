الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة

رجل مصاب بمرض جدري القردة
27 فبراير 2025 18:27

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.
وذكرت المنظمة، التي أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة‭ ‬في أغسطس من العام الماضي، أن قرارها يستند إلى الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بجدري القردة وانتشار المرض جغرافيا.
وحالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا هي أعلى مستويات التأهب التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، ويعلن عنها المدير العام للمنظمة بعد استشارة مجموعة من الخبراء الخارجيين. وصُنفت سلالة فرعية مختلفة من جدري القردة حالة طوارئ في 2022 و2023.
وذكر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن النوع الجديد من جدري القردة، وهو السلالة الفرعية 1ب، لا يزال يؤثر بشكل رئيسي على بعض الدول الأفريقية. كما ظهرت حالات مرتبطة بالسفر في دول أخرى.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد أكثر من 21 ألف إصابة بالمرض عالميا عن طريق الاختبارات المعملية منذ بداية 2024، بما في ذلك 70 حالة وفاة، معظمها في أفريقيا.
في العام الماضي، كان هناك أيضا أكثر من 50 ألف حالة يشتبه في إصابتها، وأكثر من ألف حالة وفاة. وكان تأكيد الحالات أمرا صعبا في المناطق ذات القدرات الأقل.
يمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة. وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.‭‭‭‭ ‬‬‬‬ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» قلقة إزاء تأثير العنف بالضفة الغربية
إجلاء 889 مريضاً من غزة خلال فبراير
المصدر: رويترز
منظمة الصحة العالمية
حالة طوارئ صحية
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يجري مباحثات مع زيلينسكي في البيت الأبيض
اليوم 21:00
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©