دبلوماسيون أميركيون وروس يعقدون اجتماعا

عقد دبلوماسيون من الولايايت المتحدة وروسيا، اليوم الخميس، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية.

وناقش الوفدان عودة عمل سفارتي بلديهما لطبيعتها، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

استمر اللقاء نحو ست ساعات ونصف الساعة، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، مشيرة إلى أن الوفد الروسي غادر من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.

وأجريت المباحثات المغلقة في مقر القنصل العام الأميركي في المدينة التركية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوفدين لم يبحثا، خلال هذه المباحثات، الأزمة في أوكرانيا.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوات لإعادة التواصل مع روسيا.

واجتماع اليوم المغلق هو ثاني لقاء بين ممثلين للبلدَين، بعد اجتماع في 18 فبراير في السعودية، وكان الأول منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية إنّ "دبلوماسيينا يحاولون البناء على التفاهم الذي نشأ خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين (الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين) وعلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات في الرياض".