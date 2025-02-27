الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الدولية للهجرة»: 500 ألف نازح أفغاني جراء كوارث مرتبطة بالمناخ

فيضانات في أفغانستان (أرشيفية)
28 فبراير 2025 01:20

كابول (وكالات)

أخبار ذات صلة
المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد تتعاونان لدعم الاستدامة عبر إطلاق دورة الاقتصاد الدائري
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من نصف مليون شخص في أفغانستان نزحوا بسبب الكوارث المناخية عام 2024.
وجاء في التقرير الخاص بأفغانستان الذي نشرته المنظمة أمس، أن «نحو 9 ملايين شخص تأثروا بالأخطار المناخية في الأشهر الـ12 الماضية، مع نزوح أكثر من 500 ألف شخص بسبب الفيضانات والجفاف وكوارث أخرى».
وأضاف التقرير أن «ثلاثة من كل 5 نازحين تقريباً انتقلوا إلى أماكن أخرى داخل أقاليمهم الأصلية»، وكانت ولايتا «هيرات وفراه» من الأكثر تضرراً.
وهذا الأسبوع، قتل 39 شخصاً بسبب الفيضانات والبرد والعواصف في جنوب غرب أفغانستان، معظمهم في «فراه» بحسب السلطات المحلية.
وتعد أفغانستان من بين أفقر دول العالم بعد عقود من الحرب، وتحتل المرتبة السادسة ضمن البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ الذي يتسبب بظواهر مناخية شديدة.
ووفقا للأمم المتحدة، يشكل الجفاف والفيضانات وتآكل التربة وانخفاض الإنتاجية الزراعية تهديدات رئيسة.

المنظمة الدولية للهجرة
منظمة الهجرة الدولية
أفغانستان
الكوارث المناخية
الكوارث الطبيعية
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يجري مباحثات مع زيلينسكي في البيت الأبيض
اليوم 21:00
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©