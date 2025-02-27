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«الشباب» الإرهابية تهاجم مواقع عسكرية وسط الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
28 فبراير 2025 01:20

مقديشو (الاتحاد)

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أفادت مصادر عسكرية صومالية بإحباط هجوم شنته ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية فجر أمس، على مواقع عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى، بوسط البلاد. 
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: «أحبطت القوات المسلحة الوطنية فجر الخميس، هجوماً شنته ميليشيات الشباب على مواقع عسكرية تابعة للجيش في ضواحي مدينة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى». 
ووفقاً لمصادر عسكرية: «هاجمت الميليشيات مواقع الجيش قبيل صلاة الفجر، إلا أن القوات تصدت للهجوم وألحقت خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين».
وأكدت المصادر أن «عدداً من مقاتلي الميليشيات قتلوا خلال المواجهات، بينما لا تزال جثثهم متناثرة في المزارع المحيطة بالمدينة»، مشيرةً إلى أن القوات عززت انتشارها في المناطق المستهدفة لضمان استقرارها ومنع أي محاولات تسلل جديدة من قبل الجماعة المسلحة. 
وأفاد ضباط في الجيش بأن «عمليات تمشيط المنطقة لا تزال جارية، مع استمرار إحصاء أعداد القتلى في صفوف الميليشيات».

الصومال
الجيش الصومالي
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حركة الشباب الإرهابية
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