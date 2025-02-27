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عون: الدستور وخطاب القسم يشكلان خريطة طريق بناء لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون
28 فبراير 2025 01:20

بيروت (الاتحاد)

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قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن الدستور وخطاب القسم يشكلان خريطة طريق لبناء لبنان. 
واستقبل الرئيس عون في قصر بعبدا الرئاسي رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 
وأضاف عون: «لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه، ومن تحارب سياسييه ومسؤوليه، ويحق له أن يأخذ فترة نقاهة سياسية واقتصادية وأمنية».
وأشار إلى أن «الحكومة نالت ثقة المجلس النيابي، ونأمل ألا يضع أحد العصي في دواليب تنفيذ بيانها الوزاري، علماً أن الوزراء يضعون نصب عيونهم مهمة المساهمة في بناء الدولة». 
وشدد على «أننا وضعنا الأمور على المسار الصحيح، ونأمل أن تتضافر جهود الجميع وتعاونهم لتحقيق الهدف المشترك وهو بناء الدولة الجديدة». 
وكرر الرئيس عون أن «العالم ينتظرنا، وعلينا أن نثبت له أننا أصبحنا قادرين على إدارة مقدرات البلاد بطريقة فيها الكثير من الشفافية والعدالة بما يحفظ كرامة الجميع ويعيد الثقة بين المواطنين ودولتهم كما بين لبنان والخارج».

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