الكرملين: الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا غير مطروحة للتفاوض

موسكو (الاتحاد)

قال الكرملين أمس، إن المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها «غير مطروحة للتفاوض».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إن «الأراضي التي أصبحت تابعة لروسيا الاتحادية مدرجة في دستور بلادنا، وهي جزء لا يتجزأ من بلادنا. هذا أمر لا جدل فيه وغير مطروح للتفاوض».

وأعلنت روسيا في سبتمبر 2022 ضم 4 مناطق من أوكرانيا تحتلها جزئياً: منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق، وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب.

أمنياً، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 90 طائرة «مسيرة» من أصل 166 أطلقتها روسيا فجر أمس.

وأضاف الجيش أن 72 طائرة «مسيرة» أخرى فُقد أثرها، في إشارة إلى استخدام وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية.