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مصر: ضرورة التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (رويترز)
28 فبراير 2025 01:20

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف. 
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف. 
وصرح المتحدث في بيان صحفي، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مثمناً النمو المتسارع في التعاون المشترك في المجالات المختلفة خاصة بعد اعتماد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين رئيسي البلدين.
كما أكد عبد العاطي أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيداً بالتعاون الثنائى في المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة «الضبعة»، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران. 
وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات في قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم الرابع مارس المقبل، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 
كما تناول الوزير عبد العاطي الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع. 
وبحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم.

القضية الفلسطينية
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