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ترامب يؤكد ثقته في بوتين

ترامب يستقبل ستارمر في البيت الأبيض
28 فبراير 2025 01:00

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، ثقته بأنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بأيّ اتفاق يتمّ التوصّل إليه لوقف الأزمة في أوكرانيا، في حين سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لأن ينتزع منه ضمانات أمنية لكييف.
واعتمد ترامب لهجة ودّية أثناء اجتماعه مع ستارمر في البيت الأبيض، بل إنّه تراجع عن عبارات وصف بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أيام، سائلا: "هل قلتُ ذلك فعلا؟".
لكنّ الرئيس الأميركي أكّد بالمقابل أنّه واثق بأنّ بوتين سيحترم أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وعرضت بريطانيا وفرنسا نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، لكنّهما تريدان ضمانات من ترامب بأنّ بلاده ستساعدهما في هذه المهمة، بما في ذلك عبر الاستطلاع الجوي والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وبتوفير تغطية جوية عند الاقتضاء.
وردّا على سؤال بشأن بوتين، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي وقد جلس عن يمينه ستارمر "أعتقد أنه سيفي بوعده".
وأضاف "لقد تحدثتُ معه وأعرفه، منذ فترة طويلة الآن، ولا أعتقد أنه سينكث بوعده".
وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ بريطانيا قادرة على "الاعتناء بنفسها، لكن إذا احتاجت إلى المساعدة، فسأكون دائما مع البريطانيين".
وقال رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الأميركي "أريد أن أعمل معك للتأكّد من أنّ اتفاق السلام دائم" وأنّه "اتفاق لا ينتهكه أحد".

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