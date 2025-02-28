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"الأونروا": قدمنا مساعدات غذائية لأكثر من مليوني شخص في غزة

أرشيفية
28 فبراير 2025 12:21

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، إنه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 ديسمبر 2024، أحرزت الوكالة تقدما منقطع النظير في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين هناك، حيث قدمت بالتنسيق مع الشركاء الآخرين في المجال الإنساني، مساعدات غذائية لمليوني شخص، أو ما يزيد عن 90% من السكان، ما ساعد على تحسين الأمن الغذائي بشكل طفيف.

 

وفي مجال الصحة، أعادت الأونروا الوصول إلى الخدمات لحوالي 180 ألف شخص في خان يونس ورفح ومدينة غزة من خلال إعادة فتح المراكز الصحية. وقامت فرق الأونروا بتزويد أكثر من نصف مليون شخص بالأغطية والملابس، وبتزويد حوالي 64 ألف شخص بالخيام.

 

وحثت الوكالة على مواصلة التضامن العالمي من أجل أن يتلقى سكان غزة الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم. 

 

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وقال سام روز، القائم بأعمال مدير دائرة شؤون الأونروا في غزة ، في حديثه من أحد المراكز الصحية التابعة للأونروا في جنوب غزة، إن هذا يعكس التزام الأونروا بدعم العائلات في غزة خلال هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل التحديات التي تواجهها الوكالة، إلا أن الأونروا تواصل مهمتها في تقديم الخدمات الأساسية للعائلات التي تحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى.

 

 وأضاف أنه لأول مرة منذ بدء الأزمة، تمكنت الأونروا من تقديم المساعدات والخدمات على نطاق واسع، ما أدى إلى تخفيف معاناة مليوني شخص، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يستمر حتى تتمكن جميع الوكالات الإنسانية من مواصلة هذه الجهود ويجب دعم الأونروا لمواصلة عملها في جميع أنحاء قطاع غزة.

 

 

 

المصدر: وام
الأونروا
المساعدات الإنسانية
قطاع غزة
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