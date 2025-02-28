دول أعلنت السبت غرة شهر رمضان المبارك

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، أن المحكمة العليا تقرر أن غدا السبت الأول من مارس 2025 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام 1446هـ.

ونقل موقع "العربية نت" ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير وتمير.

كما أكدت وكالة الأنباء العمانية، على منصة "إكس"، أن السلطنة تعلن "غدًا السبت غرّة شهر رمضان المُبارك لعام 1446هـ".

وكتبت وكالة الأنباء القطرية على منصة "إكس": "أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدًا السبت 1 مارس 2025م سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ".

كما أعلنت الكويت والبحرين أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان.

بدورها، أعلنت كل من مصر وسوريا والأردن أن السبت هو أول أيام الشهر المبارك.

كانت إندونيسيا أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن غدا السبت 01 مارس 2025، سيكون غرة شهر رمضان المبارك 1446 هجرية، وفقا لما نقله مركز الفلك الدولي.

كما أعلن مجلس الإفتاء في أستراليا أن السّبت الموافق 01 مارس هو أوّل أيام شهر رمضان لهذا العام.