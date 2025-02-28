الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بعد الإعصار جارانس.. دعوات لسكان ريونيون بالبقاء في المنازل

بعد الإعصار جارانس.. دعوات لسكان ريونيون بالبقاء في المنازل
28 فبراير 2025 18:38

 دعت السلطات السكان في جزيرة ريونيون الفرنسية بالمحيط الهندي إلى البقاء في منازلهم، اليوم الجمعة، حيث جلب الإعصار الإستوائي جارانس أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة مما تسبب في فيضانات وانقطاع الطاقة ولحقت أضرار بالمباني.
وقال إقليم ريونيون في بيان إن 683 شخصاً لجأوا إلى الملاجئ الطارئة، كما تم إجلاء 58 آخرين كإجراء احترازي جراء خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
ولم يتم تسجيل خسائر بشرية. وأفادت السلطات بانقطاع التيار الكهربي عن نحو 30 % من المنازل وليس لدى نحو 10 % من السكان البالغ عددهم 885 ألف شخص بالجزيرة مياه صالحة للشرب.
وتحدث الإقليم عن أن الرياح العاتية اقتلعت الأسقف والأبواب والنوافذ من الكثير من المباني. ورفعت السلطات التحذير البنفسجي من الأعاصير، وهو الأعلى، صباح اليوم الجمعة، مما يسمح لأجهزة الإنقاذ ببدء العمليات.
غير أن الجزيرة مازالت تحت تحذير من اللون الأحمر، جرى الطلب من السكان البقاء في أماكن مغلقة حيث من المتوقع أن تستمر الرياح العاتية طوال اليوم.
وقالت وكالة الطقس الوطنية «ماتيو فرانس» إنه جرى تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 214 كيلومتراً في الساعة في المطار الرئيس بالجزيرة. 

أخبار ذات صلة
نيس يشدد الخناق على مارسيليا
ماكرون: مستعد لمناقشة الردع النووي من أجل أوروبا
المصدر: د ب أ
فرنسا
إعصار
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
الرياضة
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
اليوم 12:33
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©