ترامب يجري مباحثات مع زيلينسكي في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم لجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية.

ورحب ترامب "باتفاق عادل جدا" حول المعادن الأوكرانية النادرة. وأكد الرئيس الأميركي إن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيا".

بدوره، أكد زيلينسكي أن "ترامب يقف في صفنا".

يأتي الاجتماع بعد نشاط دبلوماسي متواصل منذ أسبوع حضر فيه الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني إلى البيت الأبيض لإقناع ترامب بضرورة تقديم ضمانات أمنية إلى كييف في إطار أي اتفاق محتمل مع روسيا.